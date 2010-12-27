Перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли на 15,7%

В ноябре "Аллегро" перевезли более 42 тысяч пассажиров.

Услугами скоростных поездов "Аллегро", которые ходят из Петербурга в Хельсинки, в январе-ноябре текущего года воспользовались 511,2 тыс. пассажиров. Это на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В ноябре "Аллегро" перевезли более 42 тысяч пассажиров (+17,3% к ноябрю 2018 года). С момента запуска (12 декабря 2010 года) на поездах проехали 3,8 миллиона человек.

За 12 месяцев 2018 года услугами "Аллегро" воспользовались 481,8 тыс. пассажиров.

В октябре пассажиропоток из Петербурга в Хельсинки на "Аллегро" возрос на 15,9%.

Фото: Piter.TV