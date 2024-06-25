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Перепуганный лось бегает по улицам подмосковных Химок

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В Московской области лесной гость выбежал на дорогу.

Испуганного лося, который бегает по улицам, заметили очевидцы в подмосковных Химках. Дикое животное находится в районе торгового центра "Мега". По словам местных жителей, с утра 25 июня зверь мешает движению около здания под номером 74 по Молодежной улице. Он носился кругами по проезжей части. Известно, что животное также рысью бежало по тротуарам. В социальных сетях распространились кадры резкого торможения лося, который мог испугаться потока транспортных средств.

Охотнадзор Ленобласти выпустил в дикую природу лосей Калину и Ясеня.

Фото и видео: Telegram / 112

Теги: лось, подмосковье, химки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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