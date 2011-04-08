"Берлинская жара" перекроет движение по улице Репина 12 сентября

Речь идёт об участках от Румянцевской площади до Большого проспекта В.О, а также от 1 до 2 и 3 линии В.О.

Во вторник, 12 сентября, на Васильевском острове вступят в силу временные ограничения движения, необходимые для съёмок шпионской драмы "Берлинская жара". Водители временно не смогут проехать по улице Репина и по прилегающему к ней проезду Большого проспекта В.О. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.

Речь идёт об участках от Румянцевской площади до Большого проспекта В.О, а также от 1 до 2 и 3 линии В.О. Ограничения будут действовать в период с 7:00 до 13:00.

Добавим, что на указанных участках запрещается не только проезд, но и стоянка. Парковать авто в указанных местах нельзя с 00:00 до 13:00. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что на маршрут №7 в центре Петербурга вышли 2 новых электробуса.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту