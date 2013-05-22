На маршрут №7 в центре Петербурга вышли 2 новых электробуса

На данный момент в Петербурге работают 13 электробусов.

На пролегающий по Невскому проспекту маршрут №7 вышли 2 новых электробуса: речь идёт о MAN Lion"s City E вместимостью до 88 пассажиров и Volgabus 5270Е, который может одновременно перевезти до 75 человек. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова.

Отметим, что с просьбой о запуске в центре города экологичного транспорта к губернатору Петербурга Александру Беглову обратились местные жители во время прямой линии 24 августа. Запас хода электробусов составляет не менее 240 км, кроме того, им не нужны зарядные устройства на улицах, поскольку они получают энергию на ночной стоянке в парке.

На данный момент в Петербурге работают 13 электробусов. В ближайшее время в "Ржевке" начнут строительство первого в Северной столице электробусного парка. Там разместят примерно 400 электробусов.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году Смольный направит 130 млрд рублей на развитие транспортной системы.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга