Трассу "Кола" перекроют из-за разводки моста через Свирь 9 июня

В период с 11:00 до 13:10 специалисты будут проводить там техническое обслуживание разводных механизмов.

В пятницу, 9 июня, федеральную трассу "Кола" полностью перекроют более чем 2 часа. Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничение связано с разводкой моста через реку Свирь.

Напомним, что переправа находится 236-ом км дороги. В период с 11:00 до 13:10 специалисты будут проводить там техническое обслуживание разводных механизмов.

Автолюбителям напомнили о необходимости заранее планировать свой маршрут и отметили, что мост у Лодейного Поля является совмещённым, то есть предназначается исключительно для одновременного движения автомобильного и ж/д транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что участок КАД закроют для грузовиков на время ПМЭФ.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"