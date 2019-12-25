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Участок трассы "Кола" перекроют на 45 минут из-за разводки Ладожского моста
Сегодня, 9:57
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Участок трассы "Кола" перекроют на 45 минут из-за разводки Ладожского моста

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Ограничение вступит в силу 40-м км трассы в период с 10:00 до 10:45.

В среду, 27 сентября, движение на участке трассы "Кола" приостановят на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение вступит в силу 40-м км трассы в период с 10:00 до 10:45. В это время вниз по реке проедет яхта "Апостол Андрей" с максимальной высотой 23 м.

Водителям принесли извинения за неудобства и посоветовали заранее планировать маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что на создание сети причалов в Ленобласти могут выделить 1 млрд рублей.

Фото:  пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленинградская область, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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