Участок трассы "Кола" перекроют на 45 минут из-за разводки Ладожского моста

Ограничение вступит в силу 40-м км трассы в период с 10:00 до 10:45.

В среду, 27 сентября, движение на участке трассы "Кола" приостановят на 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение вступит в силу 40-м км трассы в период с 10:00 до 10:45. В это время вниз по реке проедет яхта "Апостол Андрей" с максимальной высотой 23 м.

Водителям принесли извинения за неудобства и посоветовали заранее планировать маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что на создание сети причалов в Ленобласти могут выделить 1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"