Мост через Свирь на трассе "Кола" разведут 2 июля

На реке состоится проход сразу трёх судов.

В воскресенье, 2 июля, проезд по трассе "Кола" около Лодейного Поля будет перекрыт на 2 часа в связи с разводкой моста через реку Свирь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Напомним, что переправа расположена на 236-м км трассы. Разводка будет произведена для прохода по реке трёх судов подряд.

Автомобилисты не смогут проехать по мосту в период с 13:00 до 15:00. Им рекомендуют планировать свой маршрут заранее.

Ранее мы сообщили о том, что движение на КАД между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе перекроют на 3 недели.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"