Мост через Свирь на трассе "Кола" разведут 2 июля

В воскресенье, 2 июля, проезд по трассе "Кола" около Лодейного Поля будет перекрыт на 2 часа в связи с разводкой моста через реку Свирь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Напомним, что переправа расположена на 236-м км трассы. Разводка будет произведена для прохода по реке трёх судов подряд.
Автомобилисты не смогут проехать по мосту в период с 13:00 до 15:00. Им рекомендуют планировать свой маршрут заранее.
Ранее мы сообщили о том, что движение на КАД между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе перекроют на 3 недели.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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