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Движение по трассе "Кола" перекроют на 45 минут из-за разводки Ладожского моста
Сегодня, 9:32
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Движение по трассе "Кола" перекроют на 45 минут из-за разводки Ладожского моста

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Переправу протестируют в рамках подготовки к сезону навигации.

В среду, 26 апреля, движение на трассе "Кола" в Кировском районе Ленинградской области будет временно перекрыто в связи с тестовой разводкой Ладожского моста на Мурманском шоссе. Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Машины не смогут проехать о трассе в период с 15:00 по 15:45. Ладожский мост разведут в рамках подготовки к предстоящему сезону навигации.

Учреждение принесло извинения водителям за временные неудобства и попросило учитывать поступившую информацию при планировании маршрутов.

 Ранее мы сообщили о том, что со среды между развязками КАД с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекроют одну полосу.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленинградская область, разводка ладожского моста
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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