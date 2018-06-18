Перекресток Петергофского шоссе и проспекта Буденного реконструируют за 141 миллион рублей

Работы планируется завершить к 15 декабря 2020 года.

В Санкт-Петербурге Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на капитальный ремонт перекрестка Петергофского шоссе и проспекта Буденного. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Максимальная цена контракта составляет 141,4 миллиона рублей. Согласно договору подрядчику предстоит добавить одну полосу на Петергофское шоссе с четной стороны. С нечетной стороны предусмотрено две полосы движения и дополнительная полоса ожидания левого поворота с шоссе на проспекте Буденного с устройством "островков безопасности". Помимо этого на проспекте Буденного от Петергофского шоссе до трамвайных путей к станции "Стрельна" предусмотрено расширение дороги до четырех полос и устройство тротуаров. Работы планируется завершить к 15 декабря 2020 года.



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Фото: Piter.TV