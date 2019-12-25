Перекресток Большой Пушкарской и Съезжинской улиц отремонтируют за 6,4 миллиона рублей

Работы продлятся до августа, но серьезных ограничений в движении это не повлечет.

С завтрашнего дня, 10 июля, в Петербурге стартует ремонт дороги на перекрестке Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчик АО "ГК Омега" заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, а также заменит или перестановит бортовые камни. Работы завершатся к августу. На ремонт потратят 6,4 млн рублей.

Движение транспорта по Съезжинской улице на участке, примыкающем к Большой Пушкарской, закроют только на 1 день — с 31 июля по 1 августа. В остальное время движение будут ограничивать поэтапно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в районе пересечения КАД и Софийской улицы будут перекрыты две полосы внешнего кольца.

Фото: Piter.TV