На развязке КАД с Пулковским шоссе прошла установка пешеходного перехода

Работы проводили ночью в часы минимальной интенсивности движения транспорта.

На развязке КАД с Пулковским шоссе завершили монтаж надземного пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Как отметил сообщил начальник территориального ситуационного центра организации Илья Пузыревский, вес пролётной конструкции составляет 15 т. Для установки объекта дивжение на участке было перекрыто ночью со 2 на 3 ноября.

Для предотвращения пробок специалисты проводили работы на съезде в часы минимальной интенсивности движения транспорта – с 23:00 до 6:00.

Ранее мы сообщили о том, что в ноябре сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти.

Фото и видео: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"