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На развязке КАД с Пулковским шоссе прошла установка пешеходного перехода

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Работы проводили ночью в часы минимальной интенсивности движения транспорта.

На развязке КАД с Пулковским шоссе завершили монтаж надземного пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Как отметил сообщил начальник территориального ситуационного центра организации Илья Пузыревский, вес пролётной конструкции составляет 15 т. Для установки объекта дивжение на участке было перекрыто ночью со 2 на 3 ноября.

Для предотвращения пробок специалисты проводили работы на съезде в часы минимальной интенсивности движения транспорта  – с 23:00 до 6:00.

Ранее мы сообщили о том, что в ноябре сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти.

Фото и видео: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, наземный переход, пулковское шоссе, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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