В ноябре сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти

Первые проверки организуют уже в ночь с 3 на 4 ноября. Всего будет проведено 7 рейдов.

За ноябрь на территории Петербурга и соседнего 47-ого региона пройдут 7 рейдов ГИБДД "Нетрезвый водитель". Первых любителей сесть за руль в пьяном виде будут отлавливать уже в эти выходные, в ночь с 3 на 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В начале месяца мероприятия продлятся до 7 ноября, а затем, после перерыва, продолжатся в период с 18 по 21 ноября.

В ГИБДД напомнили, что за вождение в нетрезвом виде и передачу управления ТС пьяному предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. После повторного такого нарушения наступает уже уголовная ответственность.

Ранее мы сообщили о том, что до конца ноября на дорогах Петербурга появятся более 900 знаков "Дети".

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти