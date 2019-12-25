До конца ноября на дорогах Петербурга появятся более 900 знаков "Дети"

Цветные изображения, дублирующие дорожные знаки 1.23 "Дети", нанесут на асфальт более чем по 300 адресам.

На улицах Петербурга вблизи школ, детских садов и других соцучреждений до конца ноября появятся 922 знака, предупреждающих водителей о возможном появлении на дорогах детей. Также цветные изображения, дублирующие дорожные знаки 1.23 "Дети", нанесут на асфальт более чем по 300 адресам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Работы по нанесению знаков пройдут во всех районах Петербурга. Знаки наносятся через 20 метров от установленного дорожного знака.

Всего в Петербурге на улично-дорожной сети нанесено более 850 штучных форм "Дети".

Фото: pxhere.com