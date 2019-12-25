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До конца ноября на дорогах Петербурга появятся более 900 знаков "Дети"
Сегодня, 9:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

До конца ноября на дорогах Петербурга появятся более 900 знаков "Дети"

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Цветные изображения, дублирующие дорожные знаки 1.23 "Дети", нанесут на асфальт более чем по 300 адресам.

На улицах Петербурга вблизи школ, детских садов и других соцучреждений до конца ноября появятся 922 знака, предупреждающих водителей о возможном появлении на дорогах детей. Также цветные изображения, дублирующие дорожные знаки 1.23 "Дети", нанесут на асфальт более чем по 300 адресам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Работы по нанесению знаков пройдут во всех районах Петербурга. Знаки наносятся через 20 метров от установленного дорожного знака.

Всего в Петербурге на улично-дорожной сети нанесено более 850 штучных форм "Дети".

Фото: pxhere.com

Теги: дети, знаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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