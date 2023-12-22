Перегруженность дорог в Петербурге снизилась на 35%

Проезжие части стали свободнее благодаря платной парковке.

Благодаря расширению зоны платной парковки в Петербурге, перегруженность дорог снизилась в среднем на 35%. Об этом 8 февраля пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на депутата Госдумы Сергея Боярского

Мне часто задают вопрос о перспективах дробления действий парковочного разрешения на муниципалитеты. На сегодняшней встрече меня заверили в том, что таких планов нет, и разрешение будет действовать в границах административных районов. Сергей Боярский, депутат Госдумы

Кроме того, по словам политика, Городской центр управления парковками Петербурга ставит перед собой "амбициозные задачи". В частности, речь идет о совершенствовании цифровых сервисов и создании возможностей, которые позволят сделать взаимодействие водителей с парковочными пространствами города "современнее и удобнее".

Ранее мы рассказывали о том, что комтранс озвучил решение по поводу платной парковки в Пушкине

Фото: Piter.TV