Переговоры "Зенита" и "Ювентуса" по Азмуну зашли в тупик

Петербургский клуб требует за футболиста 5 млн евро.

Переговоры петербургского "Зенита" и итальянского "Ювентуса" по трансферу нападающего Сердара Азмуна зашли в тупик. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным портала, сине-бело-голубые требуют за 27-летнего футболиста 5 млн евро. При этом итальянцы готовы заплатить только 1 млн евро и добавить еще 2 млн в качестве бонусов при выполнении определенных условий.

В этом сезоне Азмун принял участие в 21 матче за "Зенит" в разных турнирах. Нападающий забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с петербургским клубом действует до конца июня 2022 года.

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Фото: Instagram / sardar_azmoun