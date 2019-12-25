Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате "один на один"

Поездка в Россию — первый зарубежный визит Александра Лукашенко после президентских выборов.

Переговоры президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в формате "один на один". Об этом сообщает агентство БелТА.

Ожидается, что лидеры обсудят двухсторонние отношения между странами, перспективы их развития. Будут затронуты и другие сферы — союзное государство, международные проблемы.

Отметим, что поездка в Россию — первый зарубежный визит Александра Лукашенко после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. После них в стране начались мирные митинги — протестующие заявляли о массовых фальсификациях. Белорусские силовики периодически применяют силу к протестующим.

Ранее Литва заявила о недостаточной поддержке Западом белорусов.