Гитанас Науседа считает, что Александр Лукашенко должен был в санкционных списках Запада.

Литва заявила о недостаточной поддержке Западом белорусов, которые протестуют против власти Александра Лукашенко. Об этом сообщили журналисты Delfi со ссылкой на высказывание президента страны Гитанаса Науседу. Политик объяснил, что недостаточной поддержкой страны только думают о введении санкций против правительства республики.

Между тем балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина Лукашенко Гитанас Науседа, президент Литвы

По словам политика, санкционный список Запада без включения в него Александра Лукашенко "достоин лишь улыбки". Он напомнил, что остальные чиновники из Белоруссии являются только исполнителями. Науседа заметил, что Лукашенко ответственен за то, что экономика республики стала полностью зависима от РФ, а поэтому не может "балансировать между Востоком и Западом".

Президент Литвы утверждает, что никакой концентрации сил НАТО у границ Белоруссии нет.