Президент Литвы утверждает, что никакой концентрации сил НАТО у границ Белоруссии нет. С соответствующим заявлением выступил Гитанас Науседа. Он заявил, что североатлантический альянс не принимал никаких действий по усилению позицию около государственной границы с Минском.
Если кому-то кажется, что усиливается концентрация сил НАТО, должны быть приведены доказательства. Мне известно, что это не происходило
Гитанас Науседа, президент Литвы
По словам политика, заявления Александра Лукашенко о наращивании сил НАТО у границ с Белоруссией направлены на "внутренний рынок". Науседа предположил, что Минск предпринимает попытку перенаправить внимание граждан республики на мнимые внешние угрозы с происходящего внутри государства.
Литва отказала Александру Лукашенко в легитимности.
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