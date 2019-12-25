Гитанас Науседа прокомментировал заявление Александра Лукашенко.

Президент Литвы утверждает, что никакой концентрации сил НАТО у границ Белоруссии нет. С соответствующим заявлением выступил Гитанас Науседа. Он заявил, что североатлантический альянс не принимал никаких действий по усилению позицию около государственной границы с Минском.

Если кому-то кажется, что усиливается концентрация сил НАТО, должны быть приведены доказательства. Мне известно, что это не происходило Гитанас Науседа, президент Литвы

По словам политика, заявления Александра Лукашенко о наращивании сил НАТО у границ с Белоруссией направлены на "внутренний рынок". Науседа предположил, что Минск предпринимает попытку перенаправить внимание граждан республики на мнимые внешние угрозы с происходящего внутри государства.

Литва отказала Александру Лукашенко в легитимности.