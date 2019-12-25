Петербуржец очнулся в больнице без денег после поездки на такси

Следствие полагает, что мужчину ограбил таксист.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении таксиста. Следствие полагает, что мужчина ограбил своего пассажира. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба ведомства.

В августе 2020-го года двое мужчин находились на летней террасе в баре на Рубинштейна. После этого они вызвали такси и поехали в Выборгский район города. Один из пассажиров вышел в Мурино, затем таксист должен был отвезти второго пассажира на проспекте Энергетиков, однако этого не произошло. Водитель объявил, что поездка окончена на проспекте Культуры и стал требовать деньги. Получив отказ, злоумышленник силой отобрал у пассажира мобильные телефоны и кошелек с деньгами. Через мобильный банк таксист перевел себе все деньги потерпевшего с карты.

Общая сумма ущерба составила около 70 тыс. рублей. На этом водитель не остановился: он ударил потерпевшего. Пассажир потерял сознание и очнулся только в больнице.

Материалы уголовного дела рассмотрит Выборгский районный суд.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, как в центре Петербурга таксист въехал в стену Кузнечного рынка и сбил двух человек.

Фото: pixabay,com