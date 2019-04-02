Перед судом предстанет петербуржец, который прыгал по крышам машин

Перегородив дорогу машине, мужчина забрался по лобовому стеклу на крышу и стал прыгать.

Перед судом предстанет петербуржец, который устроил прыжки по крышам автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Петербуржец обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества. По версии следствия, 14 июня 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, увидел автомобиль Honda, проезжавший по набережной реки Карповки. Перегородив дорогу машине, мужчина забрался по лобовому стеклу на крышу и стал прыгать, после чего перепрыгнул на Mercedes, водитель которого остановился, чтобы помочь потерпевшей.

Владелице автомобиля Honda причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее пьяный петербуржец ударил по лицу фельдшера скорой помощи.

Фото: Piter.tv