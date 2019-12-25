Пьяный петербуржец ударил по лицу фельдшера скорой помощи

Медик прибыл к нему после сообщения об избиении.

Петербуржец ударил фельдшера скорой медицинской помощи, который прибыл к нему после сообщения об избиении. Об этом стало известно Piter.tv.

Ранним утром 25 декабря к дому №7 по Шлиссельбургскому проспекту была вызвана скорая помощь. Мужчине после избиения требовалась помощь. Во время осмотра медиком 43-летний пострадавший ударил по лицу 38-летнего фельдшера.

Пострадавшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой скуловой области после оказания медицинской помощи доставили в полицию. В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фельдшер с ссадиной верхней губы после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Ранее петербуржец ударил ножом в глаз сожителя матери.

Фото: Piter.tv