Перед смертью сценарист Олег Данилов болел коронавирусом

Однако точную причину смерти установит экспертиза.

Петербургский кинорежиссер Дмитрий Астрахан рассказал подробности смерти сценариста и драматурга Олега Данилова. Он умер на 72-м году жизни 1 января. Перед своей кончиной Данилов болел коронавирусом. Об этом пишет 78.ru.

"Он находился в Минске, долго боролся с коронавирусом, потом это всё закончилось. Его почти спасли, но…" – заявил Дмитрий Астрахан.

Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее мы публиковали список знаменитостей, умерших в 2020 году.

Фото: Instagram / dmitry_astrahan