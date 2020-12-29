Перед смертью сценарист Олег Данилов болел коронавирусом

Петербургский кинорежиссер Дмитрий Астрахан рассказал подробности смерти сценариста и драматурга Олега Данилова. Он умер на 72-м году жизни 1 января. Перед своей кончиной Данилов болел коронавирусом. Об этом пишет 78.ru.
"Он находился в Минске, долго боролся с коронавирусом, потом это всё закончилось. Его почти спасли, но…" – заявил Дмитрий Астрахан.
Точную причину смерти установит экспертиза.
Ранее мы публиковали список знаменитостей, умерших в 2020 году.
Фото: Instagram / dmitry_astrahan
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