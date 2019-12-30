Перед Речным яхт-клубом выстроилась очередь из желающих развивать "золотую" территорию

В ЗакСе предлагают запретить на территории строительство.

В ЗакСе Петербурга рассмотрят возможность запрета застройки перспективного участка в центре города. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Речь идет о участке Речного яхт-клуба на Петровской косе.С инициативой ограничить строительство выступил председатель местного парламента Вячеслав Макаров. Его поддерживает глава Петроградского района Иван Громов. По данным журналистов, в данной территории заинтересованы несколько крупных компаний.

На данный момент законопроект уже внесен на рассмотрение в ЗакС. Проект запрещает создавать объекты на участке с площадью в 12 га. С трех сторон его омывает Нева, а со стороны суши располагается элитная недвижимость. Инициативу о запрете стройки изучали в Комитете по градостроительству, КГИОПе, КИО, Комитета по физической культуре и спорту и администрации района. В частности, чиновники зафиксировали нарушения, связанные с охранными зонами, отраслевой схемой базирования маломерного флота.

Подозрения Смольного также вызывают корпуса с площадью в 23 тысячи квадратных метров. Там якобы должны размещаться комнаты отдыха для спортсменов, медико-восстановительный центр и парковка. Часто застройщики обозначают этими словами апартаменты: гостиницу или частное жилье.Также концепция проекта включает в себя конференц-залы и ресторан.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский суд рассмотрит дело о задуманном Аллой Пугачевой театре.

Фото: Piter.tv

