Перед Новым годом из Петербурга в Псков и Казань пустят дополнительные поезда

В новогодние праздники из Петербурга в Псков и Казань пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания".
Известно, что поезда отправятся с Московского вокзала. Состав в Казань отправится 29 декабря в 17:25 по местному времени. А в Псков он отправится 31 декабря в 16:05.
Отмечается, что поезд в Псков будет делать остановки на станциях Луга, Плюсса и Струги Красные.
Ранее мы сообщали о том, что между Петербургом и Москвой на праздники запустят двухэтажный поезд.
Фото: Piter.tv
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