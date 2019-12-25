  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед Новым годом из Петербурга в Псков и Казань пустят дополнительные поезда
Сегодня, 8:56
35
IRINA_CHALKINA

Перед Новым годом из Петербурга в Псков и Казань пустят дополнительные поезда

0 0

Оба поезда пойдут с Московского вокзала.

В новогодние праздники из Петербурга в Псков и Казань пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания".

Известно, что поезда отправятся с Московского вокзала. Состав в Казань отправится 29 декабря в 17:25 по местному времени. А в Псков он отправится 31 декабря в 16:05. 

Отмечается, что поезд в Псков будет делать остановки на станциях Луга, Плюсса и Струги Красные.

Ранее мы сообщали о том, что между Петербургом и Москвой на праздники запустят двухэтажный поезд.

Фото: Piter.tv

Теги: казань, московский вокзал, новый год, псков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии