Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено менее 6,5 тысяч новых случаев инфицирования COVID – 19.

В России за сутки выявлено менее 6,5 тысяч новых случаев коронавируса в 82 регионах.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро 7 июля в России подтверждено 6 368 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 29,9% переносят вирус бессимптомно.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 629

2. Ханты-Мансийский АО 283

3. Санкт-Петербург 278

4. Иркутская область 245

5. Свердловская область 226

6. Нижегородская область 198

7. Ямало-Ненецкий АО 189

8. Московская область 177

9. Алтайский край 171

10. Мурманская область 158

11. Воронежская область 139

12. Челябинская область 138

13. Красноярский край 132

14. Архангельская область 119

15. Новосибирская область 113

16. Ульяновская область 105

17. Республика Коми 104

18. Самарская область 102

19. Саратовская область 95

20. Хабаровский край 94

21. Волгоградская область 92

22. Ростовская область 90

23. Оренбургская область 86

24. Омская область 82

25. Ставропольский край 79

26. Тюменская область 78

27. Республика Тыва 73

28. Пензенская область 68

29. Тульская область 67

30. Чувашская Республика 67

31. Кемеровская область 67

32. Ивановская область 66

33. Приморский край 60

34. Краснодарский край 59

35. Курганская область 58

36. Орловская область 54

37. Кировская область 53

38. Томская область 53

39. Ленинградская область 52

40. Пермский край 52

41. Белгородская область 49

42. Республика Дагестан 48

43. Республика Башкортостан 48

44. Владимирская область 47

45. Калужская область 47

46. Кабардино-Балкарская Республика 46

47. Республика Саха (Якутия) 46

48. Камчатский край 45

49. Смоленская область 42

50. Тамбовская область 42

51. Забайкальский край 42

52. Сахалинская область 42

53. Брянская область 41

54. Астраханская область 40

55. Курская область 39

56. Ярославская область 38

57. Псковская область 38

58. Рязанская область 36

59. Тверская область 36

60. Новгородская область 36

61. Республика Татарстан 36

62. Республика Мордовия 35

63. Костромская область 34

64. Липецкая область 34

65. Республика Бурятия 34

66. Карачаево-Черкесская Республика 32

67. Республика Марий Эл 29

68. Амурская область 28

69. Республика Хакасия 26

70. Республика Адыгея 24

71. Республика Алтай 22

72. Республика Северная Осетия 20

73. Вологодская область 19

74. Республика Карелия 17

75. Удмуртская Республика 17

76. Республика Ингушетия 16

77. Калининградская область 14

78. Магаданская область 12

79. Чеченская Республика 9

80. Еврейская АО 5

81. г. Севастополь 5

82. Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них скончались 10 494 пациентов (за сутки +198). Выздоровели 463 880 человек (за сутки +9 551).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 6 июля.

Фото: ИЦК, pixabay.com