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Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки
Сегодня, 10:30
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MShaffter

Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

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За последние сутки в России подтверждено чуть более 7 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах.

В России за сутки выявлено более 7 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19.

ИЦК сообщает, что за сутки в России зафиксировано 7 113 новых случаев инфицирования в 82 субъектах. Из них 32% бессимптомные. По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 885

2. Московская область 467

3. Ханты-Мансийский АО 319

4. Санкт-Петербург 221

5. Нижегородская область 217

6. Иркутская область 209

7. Воронежская область 196

8. Свердловская область 192

9. Челябинская область 174

10. Ямало-Ненецкий АО 156

11. Красноярский край 153

12. Республика Тыва 140

13. Ростовская область 124

14. Архангельская область 117

15. Саратовская область 110

16. Ульяновская область 109

17. Новосибирская область 102

18. Волгоградская область 101

19. Приморский край 84

20. Тульская область 82

21. Карачаево-Черкесская Республика 82

22. Ставропольский край 79

23. Алтайский край 78

24. Ивановская область 77

25. Курская область 74

26. Республика Дагестан 73

27. Мурманская область 72

28. Республика Саха (Якутия) 72

29. Хабаровский край 72

30. Кабардино-Балкарская Республика 70

31. Пензенская область 70

32. Белгородская область 69

33. Брянская область 69

34. Псковская область 69

35. Республика Коми 64

36. Новгородская область 62

37. Чувашская Республика 62

38. Оренбургская область 62

39. Пермский край 61

40. Краснодарский край 59

41. Томская область 59

42. Самарская область 55

43. Забайкальский край 55

44. Владимирская область 53

45. Тверская область 53

46. Республика Башкортостан 53

47. Омская область 52

48. Ленинградская область 51

49. Республика Мордовия 49

50. Тюменская область 49

51. Республика Бурятия 49

52. Липецкая область 47

53. Тамбовская область 46

54. Ярославская область 45

55. Калужская область 44

56. Смоленская область 42

57. Камчатский край 42

58. Рязанская область 41

59. Республика Татарстан 40

60. Кировская область 40

61. Амурская область 38

62. Орловская область 37

63. Республика Марий Эл 36

64. Республика Карелия 35

65. Республика Адыгея 35

66. Курганская область 35

67. Республика Хакасия 35

68. Сахалинская область 35

69. Астраханская область 32

70. Костромская область 31

71. Республика Калмыкия 30

72. Кемеровская область 30

73. Республика Северная Осетия 29

74. Республика Алтай 28

75. Республика Ингушетия 27

76. Магаданская область 22

77. Вологодская область 21

78. Удмуртская Республика 20

79. Калининградская область 17

80. Чеченская Республика 9

81. Республика Крым 8

82. Еврейская АО 4


 

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 613 994 случаев  коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 375 164 человека выздоровели (за сутки +6 342). Скончались 8 605 (за сутки +92).

Ранее: Данные по коронавирусу на 23 июня

Фото: pixabay.com, ИЦК

Теги: коронавирус в россии, коронавирус по регионам, новые данные по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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