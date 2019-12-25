Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

За последние сутки в России подтверждено чуть более 7 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах.

В России за сутки выявлено более 7 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19.

ИЦК сообщает, что за сутки в России зафиксировано 7 113 новых случаев инфицирования в 82 субъектах. Из них 32% бессимптомные. По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 885



2. Московская область 467



3. Ханты-Мансийский АО 319



4. Санкт-Петербург 221



5. Нижегородская область 217



6. Иркутская область 209



7. Воронежская область 196



8. Свердловская область 192



9. Челябинская область 174



10. Ямало-Ненецкий АО 156



11. Красноярский край 153



12. Республика Тыва 140



13. Ростовская область 124



14. Архангельская область 117



15. Саратовская область 110



16. Ульяновская область 109



17. Новосибирская область 102



18. Волгоградская область 101



19. Приморский край 84



20. Тульская область 82



21. Карачаево-Черкесская Республика 82



22. Ставропольский край 79



23. Алтайский край 78



24. Ивановская область 77



25. Курская область 74



26. Республика Дагестан 73



27. Мурманская область 72



28. Республика Саха (Якутия) 72



29. Хабаровский край 72



30. Кабардино-Балкарская Республика 70



31. Пензенская область 70



32. Белгородская область 69



33. Брянская область 69



34. Псковская область 69



35. Республика Коми 64



36. Новгородская область 62



37. Чувашская Республика 62



38. Оренбургская область 62



39. Пермский край 61



40. Краснодарский край 59



41. Томская область 59



42. Самарская область 55



43. Забайкальский край 55



44. Владимирская область 53



45. Тверская область 53



46. Республика Башкортостан 53



47. Омская область 52



48. Ленинградская область 51



49. Республика Мордовия 49



50. Тюменская область 49



51. Республика Бурятия 49



52. Липецкая область 47



53. Тамбовская область 46



54. Ярославская область 45



55. Калужская область 44



56. Смоленская область 42



57. Камчатский край 42



58. Рязанская область 41



59. Республика Татарстан 40



60. Кировская область 40



61. Амурская область 38



62. Орловская область 37



63. Республика Марий Эл 36



64. Республика Карелия 35



65. Республика Адыгея 35



66. Курганская область 35



67. Республика Хакасия 35



68. Сахалинская область 35



69. Астраханская область 32



70. Костромская область 31



71. Республика Калмыкия 30



72. Кемеровская область 30



73. Республика Северная Осетия 29



74. Республика Алтай 28



75. Республика Ингушетия 27



76. Магаданская область 22



77. Вологодская область 21



78. Удмуртская Республика 20



79. Калининградская область 17



80. Чеченская Республика 9



81. Республика Крым 8



82. Еврейская АО 4





В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 613 994 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 375 164 человека выздоровели (за сутки +6 342). Скончались 8 605 (за сутки +92).

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Фото: pixabay.com, ИЦК