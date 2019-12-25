Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено чуть более 6,5 тысяч новых случаев инфицирования COVID – 19.

ИЦК сообщает, что за сутки в России официально подтверждено 6 562 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Из них у 27,6% болезнь протекает бессимптомно. В Москве держится показатель 600+ новых случаев.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 621

2. Санкт-Петербург 295

3. Ханты-Мансийский АО 268

4. Свердловская область 263

5. Иркутская область 240

6. Нижегородская область 217

7. Ямало-Ненецкий АО 202

8. Московская область 194

9. Алтайский край 188

10. Мурманская область 163

11. Челябинская область 135

12. Воронежская область 134

13. Красноярский край 130

14. Архангельская область 115

15. Ульяновская область 108

16. Новосибирская область 107

17. Хабаровский край 98

18. Саратовская область 96

19. Ростовская область 94

20. Волгоградская область 89

21. Оренбургская область 88

22. Пермский край 86

23. Ставропольский край 85

24. Республика Коми 83

25. Омская область 83

26. Самарская область 75

27. Тюменская область 75

28. Пензенская область 72

29. Республика Тыва 70

30. Чувашская Республика 69

31. Сахалинская область 68

32. Тульская область 66

33. Ивановская область 64

34. Краснодарский край 61

35. Курганская область 61

36. Приморский край 57

37. Томская область 56

38. Республика Карелия 50

39. Ленинградская область 50

40. Кемеровская область 49

41. Республика Дагестан 48

42. Республика Саха (Якутия) 48

43. Камчатский край 46

44. Владимирская область 45

45. Калужская область 45

46. Орловская область 45

47. Кабардино-Балкарская Республика 45

48. Республика Башкортостан 45

49. Кировская область 45

50. Республика Горный Алтай 45

51. Белгородская область 44

52. Курская область 44

53. Республика Бурятия 44

54. Тамбовская область 43

55. Брянская область 40

56. Республика Калмыкия 40

57. Смоленская область 39

58. Новгородская область 39

59. Забайкальский край 39

60. Рязанская область 38

61. Удмуртская Республика 38

62. Ярославская область 37

63. Карачаево-Черкесская Республика 37

64. Астраханская область 35

65. Республика Татарстан 35

66. Липецкая область 34

67. Республика Мордовия 34

68. Республика Хакасия 33

69. Тверская область 32

70. Республика Крым 28

71. Псковская область 27

72. Республика Марий Эл 27

73. Амурская область 27

74. Костромская область 22

75. Республика Адыгея 22

76. Вологодская область 21

77. Республика Ингушетия 20

78. Республика Северная Осетия 20

79. Ненецкий автономный округ 13

80. Калининградская область 11

81. Чеченская Республика 6

82. Еврейская АО 6

83. Магаданская область 4

84. Чукотский АО 1

Таким образом, с начала эпидемии нарастающим итогом в России подтверждено 700 792 случая коронавирусной инфекции во всех регионах. Из них выздоровели 472 511 человек (за сутки +8 631). Скончались за все время 10 667 человек (за сутки +173).

Ранее: Данные по коронавирусу в России на 7 июня.

Фото:pixabay.com