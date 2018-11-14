Этот титул достался 40-летнему певцу Джону Ледженду.

Журнал People назвал самого сексуального мужчину из ныне живущих. Этот титул достался американскому певцу Джону Ледженду.

40-летний музыкант польщен столь высоким званием, однако считает, что не заслужил его. Он опасается, что теперь общественность будет пристально следить за каждым его шагом, чтобы проверить, достаточно ли он сексуален. Кроме того, Ледженд заявил, что после прошлогоднего победителя, актера Идриса Эльбы, присудить ему этот титул было несправедливо.

Тем временем, жена Ледженда, актриса Кристин Тейген, уже изменила информацию в своем Twitter-аккаунте. На своей страничке в соцсети женщина указала, что "спит с самым сексуальным мужчиной по версии журнала People".

В 2018 году Эльба также неоднозначно отреагировал на звание самого сексуального мужчины. Он опубликовал в сети фотографию с обложки с надписью "Кто бы мог подумать!". Сначала Эльба не поверил, но потом посмотрелся в зеркало и признал, что действительно выглядит привлекательно. Актер признался журналистам, что в юности, не смотря на серьезные успехи в спорте, он был "гадким утенком".

Джон Ледженд выпустил свой первый альбом в 2002 году. На сегодняшний день он является обладателем 10 премий Grammy, "Оскара" и "Золотого глобуса" за саунтрек к фильму "Сельма". В 2011 году Ледженд основал кинопродюсерскую компанию.

Ранее были названы худшие наряды звезд на премии People"s Choice Awards 2019.

Фото: Instagram / johnlegend, idriselba

Видео: YouTube / John Legend