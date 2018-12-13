Пентагон закупит боеприпасы для российских пистолетов, винтовок и пулеметов

Заявка размещена на сайте правительства.

Пентагон хочет закупить российские боеприпасы. Соответствующая заявка размещена Министерством обороны страны на сайте правительства США.

В перечне присутствуют патроны для автомата Калашникова калибров 5,45 и 7,62 мм. Также упомянуты патроны для пистолетов Токарева и Макарова, пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ. Таким образом, американские военные изучают рынок, чтобы найти поставщика специальных припасов

Боеприпасы будут использоваться за пределами континентальной части США. Точное назначение боеприпасов не сообщается.

Видео: YouTube / Коллекционное оружие