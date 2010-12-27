Медсестра избила пенсионерку в Елизаветинской больнице

У пострадавшей диагностировали ушиб левой крестовой области и половины грудной клетки.

В среду, 13 марта, 79-летняя жительница Петербурга заявила на медсестру Елизаветинской больницы. Пожилая женщина рассказала, что сотрудница медучреждения избила ее. Об этом пишут "Невские новости".

Инцидент произошел в середине января около 13 часов дня в кардиологическом отделении городской больницы №3. Потерпевшая сообщила, что ее избила медицинская сестра. Врачи травмпункта диагностировали у пострадавшей ушиб левой крестовой области и половины грудной клетки. В удовлетворительном состоянии женщину отпустили домой.

В настоящий момент полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. Заявление пенсионерки находится в обработке. Теперь словам женщины необходимо найти подтверждение.

Ранее мы писали, что в Петербурге судят водителя-наркомана, который сбил насмерть женщину.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург