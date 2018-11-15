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В Ольгинском пруду утонула 81-летняя пенсионерка
Сегодня, 12:45
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Alena_Zinovieva

В Ольгинском пруду утонула 81-летняя пенсионерка

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Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины.

Днем 6 июня Выборгском районе Петербурга не смогли спасти жизнь 81-летней пенсионерки. Тело женщины достали из Ольгинского пруда без каких-либо признаков жизни. Медики провели реанимационные действия, однако откачать утонувшую не удалось. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что труп утопленницы увезли с места происшествия до приезда полицейских. В настоящий момент стражи порядка выясняют обстоятельства, которые привели к гибели женщины.

В последние дни в городе на Неве стоит аномальная жара. 6 июня столбик термометра поднялся до плюс 31 градуса. Ранее сотрудники МЧС рассказали горожанам, как вести себя в жаркое время суток.

Фото: Piter.TV

Теги: аномальная жара, утонула пенсионерка, утопленник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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