Пенсионерка сгорела заживо в деревне Всеволожского района

По словам соседей, женщина злоупотребляла спиртным.

В среду, 2 сентября, в деревне Ваганово Всеволожского района произошел крупный пожар в частном доме на территории СНТ "Мечта". Пожарные, прибывшие на вызов, нашли обгоревший труп 68-летней женщины. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 3:10. Свидетели рассказали, что погибшая имела проблемы с алкоголем.

Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее мы рассказали о том, что рядом со зданием завода в Киришах произошел крупный пожар.

Фото: Piter.TV