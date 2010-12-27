Пенсионерка погибла в ДТП на автодороге Сортавала

Поздно вечером 1 сентября на 37 км автодороги Сортавала столкнулись два автомобиля. Об аварии сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
По словам сотрудников госавтоинспекции, одна из машин влетела в припаркованное в крайней правой полосе транспортное средство. В результате ДТП погибла 77-летняя женщина, 76-летнего мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии.
По факту случившегося ведется проверка.
Ранее мы писали, что Nexia влетела в столб и врезалась в каршеринг на Дворцовой набережной.
Фото: Piter.TV
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