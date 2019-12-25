Пенсионерка погибла под поездом у станции Кирилловское в Ленобласти

Днем 28 октября в дежурную часть транспортной полиции Ленобласти сообщили о попавшем под грузовой поезд человеке недалеко от железнодорожной станции Кирилловское. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Полиция установила, что под поездом погибла 71-летняя жительница Ленобласти, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Известно, что машинист пытался предотвратить наезд, экстренно затормозив и подав несколько звуковых сигналов, однако женщина не отреагировала.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Фото: Piter.TV
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