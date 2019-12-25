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Пенсионерка погибла под поездом у станции Кирилловское в Ленобласти
Сегодня, 9:54
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Пенсионерка погибла под поездом у станции Кирилловское в Ленобласти

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Женщина переходила пути в неположенном месте.

Днем 28 октября в дежурную часть транспортной полиции Ленобласти сообщили о попавшем под грузовой поезд человеке недалеко от железнодорожной станции Кирилловское. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Полиция установила, что под поездом погибла 71-летняя жительница Ленобласти, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Известно, что машинист пытался предотвратить наезд, экстренно затормозив и подав несколько звуковых сигналов, однако женщина не отреагировала.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что пенсионер погиб в результате ДТП на Политехнической улице.

Фото: Piter.TV

Теги: гибель, поезд, смертельное травмирование
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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