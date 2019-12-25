Пенсионерка из Петербурга третий день сидит у двери своей квартиры

В воскресенье, 7 июня, стало известно что в парадной дома №84-86 на Невском проспекте уже несколько дней сидит пенсионерка. Жильцы дома утверждают, что она потеряла ключи от своей квартиры и отказывается от помощи. Об этом стало известно из группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Соседи уточняют, что на данный момент экстренные службы не помогли разобраться с ситуацией.
"Была вызвана служба МЧС, но поскольку документов, подтверждающих прописку у нее с собой нет, дверь взломать не могут. Да и сама старушка не разрешает, всех гонит. Похоже, немного не в себе: от всей этой ситуации у нее начались бредни"
Рассказала жительниц дома
По тем же причинам отказались помогать полицейские и врачи психиатрической помощи. На помощь попытались приехать лишь врачи скорой помощи, но "на момент их приезда старушка решила куда-то отойти".
"Жалко человека! Она три дня сидит возле двери: от помощи отказывается, а как связаться с ее дочерью – не говорит"
Отметила петербурженка
Ранее мы писали, что в Петербурге "капитан полиции" вынудил пенсионерку перевести деньги мошенникам.
Фото: vk.com/unreleased_dtp
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