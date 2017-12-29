Пенсионерка из Чехии отравила семью рождественской уткой с марихуаной

4 взрослых и два ребенка из одной семьи оказались на больничных койках, отведав рождественскую утку.

Госпитализацией в больницу закончилось празднование Рождества в чешском городе Вратимове.

После застолья четверо взрослых и двое детей в одной из семей почувствовали себя плохо и вызвали медиков. С диагнозом отравление их госпитализировали в больницу. Как выяснилось позднее, бабушка перепутала майоран и марихуану и сдобрила последней утку. На больничной койке оказались все члены семьи кроме одного, который принимал марихуану в лечебных целях.

Вслед за медиками в дом приехали полицейские и возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств.