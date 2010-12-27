В Петербурге мошенник продал пенсионерке из Франции БАДы за 230 000 рублей

Женщина купила 4 упаковки за немыслимые деньги.

В Приморском районе молодой мошенник обманул 75-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина приобрела упаковку сомнительного БАДа за 230 000 рублей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

ЧП случилось на улице Матроса Железняка вечером 12 апреля. Примерно в 19 часов в квартиру пенсионерки позвонили: к женщине в дом зашел молодой мужчина с густой бородой. Он предложил старушке 4 упаковки чудесного средства, которое может изличить почти любые болезни. Доверчивая женщина охотно согласилась и передала продавцу 230 000 рублей.

Вскоре домой вернулся сын пострадавшей. Он объяснил пенсионерке ее ошибку. Более того, мужчина узнал в Интернете, что одна упаковка чудо-средства стоит всего 1300 рублей. Теперь полиция ищет злодея, который так обидел пожилого человека. Интересная деталь: жертва обмана родилась во Франции, в городе Бордо, и только во взрослом возрасте переехала в Россию. Возможно, француженка слишком плохо знала российские реалии, и поэтому доверилась мошеннику с бородой.

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