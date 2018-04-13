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На Васильевском острове по неустановленной причине на улице скончалась пенсионерка

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В Северной столице погибла пожилая петербурженка. В данный момент очевидцы не уверены в причинах ее смерти.

В Василеостровском районе недалеко от проезжей части погиб человек. В настоящее время очевидцы спорят о том, из-за чего умерла пожилая женщина. Некоторые рассказали об аварии, что петербурженку якобы сбили вне зоны пешеходного перехода. Другие отмечают, что рядом с трупом автомобиля нет, а пенсионерку мог разбить инфаркт.

По сведениям проезжающих автомобилистов, тело лежало на газоне с половины девятого утра 13 апреля. Его обнаружили по 16-ой линии В.О. На месте работают медики скорой помощи. Специалисты накрыли пострадавшую синим полиэтиленом с ног до головы. 

Сначала местные жители пытались нащупать пульс у пострадавшей, но к моменту приезда докторов, надобность в этом отпала: установлено,  что женщина погибла. 

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: авария , васильевский остров , дтп , пешеход , сбили человека
Категории: Новости СПб Происшествия

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