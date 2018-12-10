Пожилая петербурженка исчезла во время шопинга с мужем

Женщина страдает рассеянным склерозом.

Во вторник, 12 февраля, в полицию Петербурга обратился мужчина и заявил о пропаже своей пожилой жены. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, пенсионерка исчезла во время шопинга в магазине "Карусель" на проспекте Испытателей. Мужчина попросил 67-летнюю супругу занять очередь на кассе, однако когда вернулся, женщины уже не было. Петербуржец рассказал правоохранителям, во что была одета жена, а также сообщил, что она страдает рассеянным склерозом.

Отыскать исчезнувшую удалось в тот же день. Оказалось, что она пропадает не в первый раз. Аналогичный случай был в 2017 году.

Ранее мы писали, что в Тосно нашли ранее пропавшую 13-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV