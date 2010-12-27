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Предпенсионеры получат льготы на проезд в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 13:41
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nastya960

Предпенсионеры получат льготы на проезд в Петербурге и Ленобласти

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На реализацию данного проекта в 2020 году в Петербурге выделят более 400 миллионов рублей.

На территории Петербурга и Ленобласти льготным хотят сделать проезд для предпенсионеров (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет). Инициативу выдвинул губернатор Александр Беглов. Проект рассмотрели на заседании ЗакСа.

На реализацию данного проекта в 2020 году в Петербурге выделят более 400 миллионов рублей, в Ленинградской области – 490,5 миллиона рублей. Сегодня за принятие проекта в первом чтении проголосовали 39 депутатов.

До сегодняшнего вечера от депутатов ждут поправки к законопроекту. 

В 2020 году проезд по "Подорожнику" в Петербурге подорожает на два рубля.

Фото: Piter.TV

Теги: льготы, пенсионер, проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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