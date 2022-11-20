Пенсионера с пистолетом, проникшего на территорию военного училища, задержали

По предварительным данным, пистолет является охолощенным и для стрельбы не пригоден.

В среду, 28 июня, на территории Государственной морской академии им. Макарова в Стрельне задержали вооруженного пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о мужчине с пистолетом поступило в дежурную часть 46 отдела полиции в 14:43. В отдел доставили 63-летнего пенсионера. Его оружие отправили на экспертизу.

По предварительным данным, пистолет является охолощенным и для стрельбы не пригоден. Задержанный на учете в ПНД не состоит, к уголовной ответственности не привлекался. Детали произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV