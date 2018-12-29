Пенсионер из Пушкина избил своего гостя черенком лопаты

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция Пушкинского района задержала пенсионера, которого подозревают в жестоком избиении знакомого. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 26 января в 09:20 в Пушкине в частном доме №23 по улице Нововестинской. Во время ссоры 72-летний хозяин дома взял лопату и избил деревянным черенком своего 50-летнего гостя.

Потерпевшего доставили в НИИ Скорой помощи в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области слева, переохлаждение и сильное алкогольное опьянение.

Пенсионер был задержан на месте происшествия по сообщению службы "03". В отношении него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

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