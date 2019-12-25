Пенсионер погиб, упав в лестничный пролет на улице Здоровцева

Мужчина умер в день своего 76-летия.

В ночь на 24 февраля в полицию Петербурга поступила информация о падении пожилого мужчины в лестничный пролет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во втором подъезде дома №31/1 на улице Здоровцева. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Погибшим оказался 76-летний мужчина. Он умер в день своего рождения. Обстоятельства случившегося не сообщаются. Видеонаблюдение в подъезде отсутствует.

Ранее мы писали, что в квартире на улице Тельмана нашли гниющий труп.

Фото: Piter.TV