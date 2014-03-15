В квартире на улице Тельмана нашли гниющий труп

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В квартире на улице Тельмана был обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 23 февраля в 12:30 обратился мужчина. Он рассказал, что в квартире дома 42к2 по улице Тельмана обнаружен труп. Полицейские нашли по указанному адресу труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе труп младенца в тряпках нашли возле мусорного контейнера в Луге.

Фото: Piter.tv