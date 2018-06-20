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Дедушка предстанет перед судом за избиение полицейского
Сегодня, 13:36
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Rybka123

Дедушка предстанет перед судом за избиение полицейского

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Мужчина, который оказал сопротивлении при задержании и ударил сотрудника по лицу.

Пожилой пенсионер стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СПБ и ЛО.

Как стало известно, вечером 26 марта, сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом номер 90 на проспекте Стачек. Повод для визита послужила жалоба на бытовой конфликт. Полицейских встретил 60-летний мужчина, который оказал сопротивлении при задержании и ударил сотрудника по лицу. Полицейский серьезных травм не получил и после оказания медицинской помощи продолжил несение службы. 

Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Дедушке избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

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Фото: Piter.TV

Теги: нападение на полицейского, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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