В двух районах Петербурга начали проверку тепловых сетей

ГУП "ТЭК СПб" просит горожан быть предельно внимательными и не приближаться к местам парения.

В четверг, 28 марта, в Василеостровском и в Красногвардейском районах Санкт-Петербурга проводятся температурные испытания тепловых сетей. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

В Василеостровском районе испытания от энергоисточника на Уральской ул., 17 затронут здания в границах улиц: КИМа, Уральская, Одоевского. В Красногвардейском районе зона температурных испытаний - Челябинская ул., д. 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 81. ГУП "ТЭК СПб" просит горожан быть предельно внимательными и не приближаться к местам парения.

- говорится в сообщении

Напомним, что тестирование теплосетей продлится до 25 апреля и пройдет в большинстве районов Северной столицы. Подобное мероприятие является обязательным при подготовке к отопительному сезону. Благодаря испытаниям возможно оценить способность сетей нести необходимые нагрузки.

Следующие испытания пройдут 2 апреля – от котельной п. Понтонный, ул. Южная, 5 к.2. Зона температурных испытаний - тепловые сети в границах улиц: Южная, Лагерное шоссе. Также 2 апреля проверят сети от котельной Рябовское шоссе, 130. Зона температурных испытаний - тепловые сети в границах улиц: Окраинная, Рябовское шоссе, Сосновая.

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Фото: Piter.tv