Пенсионер попал под колеса "Лады" в Стрельне

В результате случившегося 74-летний мужчина оказался на больничной койке.

Во вторник, 26 марта, в Стрельне произошло ДТП. Пенсионер оказался под колесами автомобиля "Лады", когда переходил Санкт-Петербургское шоссе у дома № 101. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 18:10. В результате случившегося 74-летний мужчина оказался на больничной койке. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

На данный момент устанавливаются детали наезда на пешехода. На место случившегося прибыли сотрудники ГИБДД. Известно, что за рулем находился 38-летний мигрант. Он сбил пенсионера в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к "зебре" необходимо снизить скорость и быть предельно внимательными.

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Фото: Piter.tv