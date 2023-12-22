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Пенсионер попал под колеса "Лады" в Стрельне
Сегодня, 15:38
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Пенсионер попал под колеса "Лады" в Стрельне

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В результате случившегося 74-летний мужчина оказался на больничной койке.

Во вторник, 26 марта, в Стрельне произошло ДТП. Пенсионер оказался под колесами автомобиля "Лады", когда переходил Санкт-Петербургское шоссе у дома № 101. Об этом сообщили  в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 18:10. В результате случившегося 74-летний мужчина оказался на больничной койке. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. 

На данный момент устанавливаются детали наезда на пешехода. На место случившегося прибыли сотрудники ГИБДД. Известно, что за рулем находился  38-летний мигрант. Он сбил пенсионера в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к "зебре" необходимо снизить скорость и быть предельно внимательными. 

Ранее мы писали, что в Сосновом Бору под колёса автомобиля попала 14-летняя велосипедистка.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп на санкт-петербургском шоссе, попал под колеса лады, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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