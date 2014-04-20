Реальный размер пенсии в России с поправкой на инфляцию сократился с начала 2021 года.

Пенсии россиян сократились в реальном выражении из-за ускорения инфляции в начале 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на квартальные данные Росстата. В феврале падение выплат составило 0,1%, а в марте уже 0,2%.

При этом в январе 2021 года реальный размер средней пенсии с поправкой на инфляцию наоборот подрос на 0,4%.

В 2020 году почти все месяцы реальные пенсии увеличивались. Однако в январе прошлого года рост был 3,2%, то в декабре уже фиксировали только 0,8% прибавления.

В целом за 2020 год реальный размер средней пенсии увеличился на 2,3% в сравнении с 2019 годом. При этом в номинальном выражении средний размер пенсии в марте 2021 года – 15 779 рублей, это по итогам года больше на 5,6%.

Сегодня Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян. С начала года граждане потеряли 3,6% в сравнении с первым кварталом 2020 года.

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