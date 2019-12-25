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Пенсии россиян снизились в реальном выражении
Сегодня, 10:19
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Пенсии россиян снизились в реальном выражении

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В январе этого года пенсии демонстрировали рост.

В июне 2021 года в России средний размер пенсии составил 15 тыс. 822 рубля. Такие данные приводит Росстат.

Если сравнивать с июнем 2020 года, то пенсии выросли на 5,6%. При этом в реальном выражении в первой половине этого года пенсии снизились.

Так, в январе пенсии выросли на 0,4% к январю 2020 года. Но после показатель стал снижаться. В феврале на 0,1%, в марте на 0,2%, в апреле вновь снижение произошло на 0,1%, а в мае – на 0,5%. В июне размер пенсии сократился на 0,8%.

Ранее мы писали, что пенсионные накопления россиян составили 3 трлн рублей. Это рекордная величина. 

Фото: pixabay 

Теги: данные росстата, пенсии россиян
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 10:38

Вот вам очередное враньё Путина , о счастливой жизни в старости . Ну а вы пенсионеры , кто за жизнь растерял последние мозги , продолжайте голосовать за него и за его воровскую партию .

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