Пенсии предлагают увеличить с помощью нового налога

Бывший глава Верховного совета России, заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов считает, что для повышения пенсии можно ввести новый налог на добычу полезных ископаемых. А эти деньги, по его словам, нужно зачислять в Пенсионный фонд России (ПФР).
Все жалуются, что у Пенсионного фонда мало источников дохода. Но цены на углеводороды растут, от этого народ ничего не имеет. И если установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых (нефть, газ, лес, руды и прочее) и целевым образом направлять его в ПФР, Пенсионный фонд имел бы постоянный источник дохода, - сказал он.
По его словам, данная мера помогла бы отменить реформу, которая повышает пенсионный возраст. Хасбулатов считает, это "вредная" реформа, потому в России средняя продолжительность жизни отстает от продолжительности жизни в Европе примерно на 10 лет.
Ранее мы писали, что спрос на ипотеку вырос перед повышением ставки. Речь идет про программу льготной ипотеки. С июля ставка выросла до 7%.
Фото: pixabay
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