Пенсии предлагают увеличить с помощью нового налога

Данная мера могла бы отменить реформу, которая повышает пенсионный возраст.

Бывший глава Верховного совета России, заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов считает, что для повышения пенсии можно ввести новый налог на добычу полезных ископаемых. А эти деньги, по его словам, нужно зачислять в Пенсионный фонд России (ПФР).

Все жалуются, что у Пенсионного фонда мало источников дохода. Но цены на углеводороды растут, от этого народ ничего не имеет. И если установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых (нефть, газ, лес, руды и прочее) и целевым образом направлять его в ПФР, Пенсионный фонд имел бы постоянный источник дохода, - сказал он.

По его словам, данная мера помогла бы отменить реформу, которая повышает пенсионный возраст. Хасбулатов считает, это "вредная" реформа, потому в России средняя продолжительность жизни отстает от продолжительности жизни в Европе примерно на 10 лет.

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